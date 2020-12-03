Мэрия Бишкека вернула более 4 миллионов сомов в бюджет. За аренду участка

Мэрия Бишкека вернула более 4 миллионов сомов в бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2005 году компании «Лаза» на условиях аренды предоставили земельный участок площадью 22 тысячи 660 квадратных метров на улице Интергельпо. Однако арендатор не вносил плату за пользование муниципальным имуществом.

В итоге образовалась задолженность в размере 4 миллионов 85 тысяч 468 сомов.

2 декабря Ленинский районный суд удовлетворил иск муниципалитета, и вся сумма была взыскана в пользу города.

В мэрии просят арендаторов-предпринимателей своевременно вносить плату за пользование муниципальной землей.