Столичная мэрия выиграла еще одно дело в суде у должника

Мэрия Бишкека выиграла еще одно дело в суде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2018 году гражданину А.А. предоставили в аренду на пять лет земельный участок площадью 1 тысяча 384 квадратных метра на улице Каралаева под проектирование и строительство спортивной площадки, заключен договор.

«Однако в городской бюджет арендной платы так и не поступило, на сегодня общая сумма задолженности составляет 1 миллион 136 тысяч 584 сома», — отметили в мэрии.

Управление земельных ресурсов обратилось с иском в Свердловский районный суд, он вынес решение в пользу столичного муниципалитета о выплате задолженности в городской бюджет.

В мэрии напомнили, что с вопросами, касающимися земельных участков, можно обратиться в управление земельных ресурсов (УЗР) по адресу: город Бишкек, улица Чокморова, 246, телефон 0312454273.