Мэрия Бишкека взыскала с арендатора земли долг почти в 1,5 миллиона сомов

Управление земельных ресурсов Бишкека вернуло городу 1 миллион 429 тысяч 675,62 сома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в 2014 году комиссия по предоставлению прав на земельные участки в столице предоставила С.Оскомбаеву земельный участок площадью 82,5 квадратных метра в аренду на пять лет под проектирование и строительство временного магазина облегченного типа. Однако арендатор нарушил условия договора и не вносил плату за пользование муниципальным имуществом.

В итоге у него образовались задолженность по арендным платежам 963 тысячи 369,96 сома, пеня в размере 25 процентов от указанной суммы долга — 240 тысяч 842,49 сома, за фактическое пользование земельным участком — 225 тысяч 463,17 сома.

УЗР обратилось в Октябрьский районный суд, который вынес решение о взыскании задолженности в пользу города.

По земельным вопросам можно обратиться в управление земельных ресурсов по адресу: улица Чокморова, 246, телефон 0312454273, WhatsApp 0701012555.