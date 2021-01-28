Мэрия Бишкека отсудила почти 11 миллионов сомов у арендатора-должника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2018 году компании «Пегас Ала-Тоо» предоставили в аренду на 49 лет земельный участок по улице Токомбаева площадью 0,26 гектара под многоэтажный жилой дом с объектами социального, культурного и бытового назначения.

«У арендатора образовалась задолженность 10 миллионов 733 тысячи 633,09 сома. Управление земельных ресурсов подало исковое заявление в Октябрьский районный суд о взыскании задолженности и расторжении вышеуказанного договора аренды земельного участка, которое было полностью удовлетворено», — отметили в мэрии.

Муниципалитет просит арендаторов своевременно вносить плату за пользование муниципальной землей.

По любым вопросам можно обратиться в управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии по адресу: город Бишкек, улица Чокморова, 246, телефон 0312454273.