15:03
USD 84.80
EUR 103.01
RUB 1.13
Общество

Мэрия Бишкека отсудила почти 11 миллионов сомов у арендатора-должника

Мэрия Бишкека отсудила почти 11 миллионов сомов у арендатора-должника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2018 году компании «Пегас Ала-Тоо» предоставили в аренду на 49 лет земельный участок по улице Токомбаева площадью 0,26 гектара под многоэтажный жилой дом с объектами социального, культурного и бытового назначения.

«У арендатора образовалась задолженность 10 миллионов 733 тысячи 633,09 сома. Управление земельных ресурсов подало исковое заявление в Октябрьский районный суд о взыскании задолженности и расторжении вышеуказанного договора аренды земельного участка, которое было полностью удовлетворено», — отметили в мэрии.

Муниципалитет просит арендаторов своевременно вносить плату за пользование муниципальной землей.

По любым вопросам можно обратиться в управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии по адресу: город Бишкек, улица Чокморова, 246, телефон 0312454273.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181509/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека обещает ликвидировать притоны возле Ошского рынка
Бишкекчане могут оставлять заявки по городским проблемам на специальном портале
Автомобильный мост через Малый Чуйский канал могут построить в Бишкеке
Безуспешная борьба со стихийной торговлей. Мэрия Бишкека просит помощи у ГКНБ
Мэрия возобновила программу строительства домов для муниципальных служащих
В Бишкеке построят дом для сирот. Садыр Жапаров обещал помочь с деньгами
Столичная мэрия выиграла еще одно дело в суде у должника
Ликвидировать, создать, объединить. Какие изменения готовят в мэрии Бишкека
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
Мэрию Бишкека оштрафовали за незаконную вырубку деревьев
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
28 января, четверг
14:56
За шесть лет доля нацвалют во взаиморасчетах в ЕАЭС выросла на 10 процентов За шесть лет доля нацвалют во взаиморасчетах в ЕАЭС выр...
14:51
Две трети юных кыргызстанцев считают изменение климата глобальной проблемой
14:29
Пожар в школе в Таласской области. В МЧС назвали причину возгорания
14:18
Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
14:02
Мэрия Бишкека отсудила почти 11 миллионов сомов у арендатора-должника