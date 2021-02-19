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Общество

Мэрия Бишкека отсудила у задолжника-арендатора земли 855 тысяч сомов

Управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека отсудило у задолжника-арендатора земли 855 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2006 году горожанину Р.А. предоставили в аренду на пять лет земельный участок на перекрестке улиц Осмонкула и Огонбаева площадью 0,065 гектара под проектирование пункта технического обслуживания автомобилей с автомойкой, экспресс-кафе и бильярдной.

«У арендатора образовались задолженность по арендным платежам в 684 тысячи 21,82 сома, пени в 171 тысячу 5,45 сома. Всего — 855 тысяч 27,27 сома. УЗР обратилось в суд с иском о взыскании задолженности по арендным платежам, который был удовлетворен», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят предпринимателей-арендаторов своевременно вносить арендную плату за пользование муниципальной землей.

По любым вопросам можно обратиться в управление земельных ресурсов по адресу: город Бишкек, улица Чокморова, 246, телефон 0312454273.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184093/
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