Мэрия Бишкека напомнила арендаторам земель о необходимости погасить долги

Арендаторам земельных участков необходимо погасить задолженность до 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что проводят активную работу по возмещению дебиторской задолженности и изъятию земельных участков у злостных неплательщиков.

«С начала года расторгнуто шесть договоров аренды на земельные участки и возвращено в муниципалитет свыше 6,0205 гектара. По 38 судебным процессам удовлетворены иски в пользу мэрии на сумму 437,08 миллиона сомов», — отметили в мэрии.

В мэрии просят арендаторов своевременно вносить плату за использование муниципальной земли. По любым вопросам можно обратиться в управление земельных ресурсов по телефону: 0312454273, 0312454241.