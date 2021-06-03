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Общество

Мэрия Бишкека напомнила арендаторам земель о необходимости погасить долги

Арендаторам земельных участков необходимо погасить задолженность до 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что проводят активную работу по возмещению дебиторской задолженности и изъятию земельных участков у злостных неплательщиков.

«С начала года расторгнуто шесть договоров аренды на земельные участки и возвращено в муниципалитет свыше 6,0205 гектара. По 38 судебным процессам удовлетворены иски в пользу мэрии на сумму 437,08 миллиона сомов», — отметили в мэрии.

В мэрии просят арендаторов своевременно вносить плату за использование муниципальной земли. По любым вопросам можно обратиться в управление земельных ресурсов по телефону: 0312454273, 0312454241.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196228/
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