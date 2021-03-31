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Общество

Мэрия Бишкека взыскала с арендатора земли 133 тысячи сомов задолженности

Управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности за пользование муниципальными земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в 2007 году компании «Мариам» предоставили в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,666 гектара под нежилое помещение на улице Исакеева, 2А.

«Однако арендатор не выполнил обязанность по договору, не вносил оплату по арендным платежам, образовалась задолженность с учетом первого квартала 2021 года в размере 106 тысяч 942, 08 сома, пени в размере 25 процентов составили 26 тысяч 735 сома», — отметили в мэрии.

УЗР обратилось в Октябрьский районный суд, который вынес решение о взыскании задолженности — 133 тысяч 677 сомов в пользу города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188235/
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