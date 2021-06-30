Мэрия Бишкека судится с 24 арендаторами земельных участков. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, исковые заявления управления земельных ресурсов сейчас рассматриваются судами. До вынесения ими решения в муниципалитете не могут предоставить подробности. В основном они касаются взыскания задолженностей с арендаторов.

«За полугодие управление расторгло три договора аренды на общую площадь 10 тысяч 644 квадратных метра», — отметили в мэрии.

С начала года УЗР выиграло шесть судов, с максимальной суммой взыскания 4,5 миллиона сомов — в мае.