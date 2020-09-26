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Общество

Три миллиона сомов взыскала мэрия Бишкека с арендатора-должника

Мэрия Бишкека взыскала с арендатора-должника 3 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2014 году управление земельных ресурсов (УЗР) при мэрии сдало в аренду на пять лет гражданину М.Акматбаеву земельный участкок площадью 0,0335 гектара в микрорайоне «Джал-15» под комплекс торгово-бытовых услуг. В 2016-м ему предоставили еще один земельный участок площадью 2 тысячи 270 квадратных метров под благоустройство, озеленение и расширение АЗС тоже на пять лет.

В муниципалитете отметили, что по обоим у него накопилась задолженность — 2 миллиона 951 тысяча 155 сомов. «Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны УЗР, арендатор продолжал нарушать условия договоров и не вносил плату за пользование муниципальным имуществом», — подчеркнули там.

Мэрия обратилась с исками в Ленинский районный суд о взыскании задолженности, которые были полностью удовлетворены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166474/
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