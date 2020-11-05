6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (участок 921, улицы Октябрьская, Достоевского);

9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой» (1-5-я улицы), «Дордой-2» (3-12-я улицы), отрезки улиц Шевченко, Турусбекова, Жумабека, Фрунзе, Ганди, Уметалиева, проспекта Жибек Жолу;

9.30-15.30 — 6-й микрорайон, 23-27, 38, 5-й микрорайон, 4, 19/3, переулки Кузнечный, Печерский, Чувашский, улица Славянская;

9.30-17.30 — отрезки улиц Каралаева, Юнусалиева, переулок Арасанский;

9.30-12.00 — отрезок улицы Тыныстанова;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Масыралиева);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Манаса, Ынтымак-1 — Ынтымак-4);

10.00-15.00 — улица Жумабека, 9;

12.00-15.00 — район перекрестка улицы Лумумбы и БЧК;

13.00-17.30 — отрезки улиц Кольцевой, Бектенова, Юнусалиева, Медерова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Малиновой, Федорова, переулок Мирный.