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Общество

6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (участок 921, улицы Октябрьская, Достоевского);
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой» (1-5-я улицы), «Дордой-2» (3-12-я улицы), отрезки улиц Шевченко, Турусбекова, Жумабека, Фрунзе, Ганди, Уметалиева, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.30-15.30 — 6-й микрорайон, 23-27, 38, 5-й микрорайон, 4, 19/3, переулки Кузнечный, Печерский, Чувашский, улица Славянская;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Каралаева, Юнусалиева, переулок Арасанский;
  • 9.30-12.00 — отрезок улицы Тыныстанова;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Масыралиева);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Манаса, Ынтымак-1 — Ынтымак-4);
  • 10.00-15.00 — улица Жумабека, 9;
  • 12.00-15.00 — район перекрестка улицы Лумумбы и БЧК;
  • 13.00-17.30 — отрезки улиц Кольцевой, Бектенова, Юнусалиева, Медерова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Малиновой, Федорова, переулок Мирный.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Коммунарская, Прохладная, Набережная, переулок Зеленый), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная, Школьная, переулок Почтовый), Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Восток (улицы Щорса, Ленина, Западная, Фрунзе, Садовая, Маркса, Советская, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная, Энгельса, Мирная, переулок Западный), Маевка (улицы Школьная, Веселая, Совхозная, Тулебердиева, Сельская), Чон-Таш, Лебединовка (улицы Северная, Садовая, Мичурина, Комсомольская, Калинина, Чкалова, Кирова, Луганская, Набережная, переулок Садовый, проспекты Ленина, Победы);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Джал (улицы Проектируемая, Интернациональная, Советская, Сатке), Военно-Антоновка (улица Токтогула), Кунтуу (улицы Молдосан, Садовая, Проектируемая, Иманалиева, Спортивная, Царенко, Бейшеналиевой, Заводская, Каменная, переулок Больничный), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова, Кайназарова, Шамши);
  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улица Белек), Сокулук (улицы Первомайская, Монолит, Восточная), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, кошары), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Высоцкого, Спортивная, Радиоцентральная, Черемушки, Школьная, Южная, Новая, Авиагородок);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кыз-Моло (ОКХ «Талкан»), Александровка (улица Сокулукская), Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, Комарова, Красноармейская, Мира, Боконбаева, Луначарского, Молодежная, Фучика), Ак-Торпок (улица Центральная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Ден-Арык (улицы Шаршеналы, Жаштык, Буудайбек, Сабыр), Чуй (улица Гагарина);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Алтымыш (улицы Орокбаева, Султанбаева), Чым-Коргон (улица Казакбаева).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Тоолос, Он-Эки-Бел, Тоо-Моюн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172078/
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