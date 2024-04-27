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Общество

Посольство Венгрии в Бишкеке приглашает поучаствовать в детском конкурсе рисунка

Посольство Венгрии в Кыргызстане приглашает принять участие в конкурсе детского рисунка «Рисуем Венгрию».

Он проводится с целью укрепления культурных связей между двумя странами и стимулирования детского изобразительного творчества.

К участию приглашают учеников 4-7-х классов общеобразовательных школ Бишкека.

Требования к конкурсным работам — рисунок на бумаге формата А3, выполненный в любой технике. Обязательно указать фамилию, имя и отчество автора работы, его возраст, контактные данные, класс, школу, педагога.

Работы принимают до 20 мая.

Авторам работ, занявших 1-3-е места, вручат ценные призы от посольства.

Подробности можно узнать по телефону 0312975012.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292824/
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