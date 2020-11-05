В Кыргызстане появится центр подготовки к международному тестированию

В составе Кыргызской академии образования появится центр по подготовке к PISA-2025. Об этом стало известно на встрече министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева с сотрудниками КАО.

Как сообщили в пресс-службе Минобраза, на встрече обсудили такие вопросы и задачи, как реорганизация КАО, разработка базового учебного плана и государственного стандарта для средних общеобразовательных школ, обобщение Концепции о развитии образования, которые нужно решить в ближайшее время. Также министр отметил, что в дальнейшем такие актуальные вопросы должны решаться в академии.

По итогам Алмазбек Бейшеналиев дал ряд поручений КАО:

учитывая концепции, подготовленные независимыми экспертами и КАО, в месячный срок разработать единую концепцию;

в целях подготовки к PISA-2025 открыть PISA-центр в составе КАО;

основать структуру, которая будет анализировать образовательную сферу;

в течение недели дать предложения по обновлению, реформированию КАО.

Напомним, что Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) — тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года.

Кыргызстан участвовал в PISA-2006 и PISA-2009, но занял последние (57-е и 65-е) места. Дальше республика отказалась участвовать в данной программе.