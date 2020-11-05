В Бишкеке 5 ноября ясно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 10 часов 7 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;

9.30-17.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (6-8-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Эшпай, Масыралиева, Шералиева, Термечикова, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Мин-Куш, Баба-Ата, Садырбаева), «Колмо» (улицы Максат, Кенеш, Илим, Жеткинчек), «Щербакова»;

9.30-17.30 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева, переулок Арасанский;

9.30-18.30 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Тоголока Молдо, Элебесова, переулок Донской, вдоль БЧК;

9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-51, Манаса), улица Токтоналиева, 20, 30, 44, 46, 54;

9.30-16.00 — село Чон-Арык (улицы Ульяновская, Семетей, Северная, переулок Шушенский);

14.00-18.00 — отрезки улиц Кийизбаевой, Литовской.

У кого намечается той

Молдосеит Мамбетакунов

Родился 5 ноября 1952 года в Нарынской области. Режиссер.

Азимбек Бекназаров

Родился 5 ноября 1956 года в селе Кара-Суу Аксыйского района. Посол Кыргызстана в Малайзии.

Алиярбек Абжалиев

Родился 5 ноября 1967 года в сельской управе Жапалак. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Люди, которые меняли мир

В 1938 году расстреляны кыргызстанцы — жертвы политических репрессий

Фото 24.kg. Музей-мемориал «Ата-Бейит»

В предписаниях наркома внутренних дел Киргизской ССР о приведении «решений НКВД, прокурора Союза ССР и Особой тройки НКВД Киргизской ССР над осужденными к расстрелу» отчетливо видны даты: 5 ноября 1938 года и 8 ноября 1938-го. Как и приказы о приведении приговоров в исполнение и акты об исполнении — в те же дни.

Эти документы опубликованы и стали достоянием общественности после приобретения независимости.

5 ноября и 8 ноября 1938 года расстреляны 137 граждан Киргизии. Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД республики. Это единственное в Кыргызстане место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

30 августа 1991-го состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков, найденных в селе Чон-Таш.

В Кыргызстане открыто посольство Швейцарии

Фото www.time.kg. Открытие Посольства Швейцарии в Кыргызстане

Сотрудничество Швейцарии с Кыргызстаном началось в 1993 году. Четырнадцатого ноября 1994-го правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение, а в 1996 году в Бишкеке открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству.

Позже правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое было открыто 5 ноября 2012-го.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян государственный деятель Юсуп Абдрахманов

Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов, 1927 год

Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета Народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920-х совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.

В 1937-м Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958-м.

Расстрелян государственный деятель Иманалы Айдарбеков

Фото из интернета. Иманалы Айдарбеков на марке 2014 года

Родился в 1884 году в селе Арчалы Семиреченской области. Государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета (1924–1925), председатель Главного Суда Киргизской АССР (1927–1929). С 1929-го народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР. Иманалы Айдарбеков относится к числу основателей первого кыргызского государства, он по праву заслуживает называться основателем государства кыргызского народа — нынешнего современного Кыргызстана. 16 августа 1935 года Киргизской областной Контрольной комиссией ВКП(б) исключен из партии как «националист, двурушник, не разоблачивший себя и не отказавшийся от абдрахмановщины». Арестован 4 сентября 1937-го. Расстрелян 5 ноября 1938 года во дворе Фрунзенской городской тюрьмы. Реабилитирован в 1958-м.