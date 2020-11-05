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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 ноября ясно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 10 часов 7 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (6-8-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Эшпай, Масыралиева, Шералиева, Термечикова, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Мин-Куш, Баба-Ата, Садырбаева), «Колмо» (улицы Максат, Кенеш, Илим, Жеткинчек), «Щербакова»;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева, переулок Арасанский;
  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Тоголока Молдо, Элебесова, переулок Донской, вдоль БЧК;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-51, Манаса), улица Токтоналиева, 20, 30, 44, 46, 54;
  • 9.30-16.00 — село Чон-Арык (улицы Ульяновская, Семетей, Северная, переулок Шушенский);
  • 14.00-18.00 — отрезки улиц Кийизбаевой, Литовской.

У кого намечается той

Молдосеит Мамбетакунов

Родился 5 ноября 1952 года в Нарынской области. Режиссер.

Азимбек Бекназаров

Родился 5 ноября 1956 года в селе Кара-Суу Аксыйского района. Посол Кыргызстана в Малайзии.

Алиярбек Абжалиев

Родился 5 ноября 1967 года в сельской управе Жапалак. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Люди, которые меняли мир

В 1938 году расстреляны кыргызстанцы — жертвы политических репрессий

24.kg
Фото 24.kg. Музей-мемориал «Ата-Бейит»

В предписаниях наркома внутренних дел Киргизской ССР о приведении «решений НКВД, прокурора Союза ССР и Особой тройки НКВД Киргизской ССР над осужденными к расстрелу» отчетливо видны даты: 5 ноября 1938 года и 8 ноября 1938-го. Как и приказы о приведении приговоров в исполнение и акты об исполнении — в те же дни.

Эти документы опубликованы и стали достоянием общественности после приобретения независимости.

5 ноября и 8 ноября 1938 года расстреляны 137 граждан Киргизии. Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД республики. Это единственное в Кыргызстане место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

30 августа 1991-го состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков, найденных в селе Чон-Таш.

В Кыргызстане открыто посольство Швейцарии

www.time.kg
Фото www.time.kg. Открытие Посольства Швейцарии в Кыргызстане

Сотрудничество Швейцарии с Кыргызстаном началось в 1993 году. Четырнадцатого ноября 1994-го правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение, а в 1996 году в Бишкеке открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству.

Позже правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое было открыто 5 ноября 2012-го.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян государственный деятель Юсуп Абдрахманов

из интернета
Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов, 1927 год

Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета Народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920-х совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.

В 1937-м Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958-м.

Расстрелян государственный деятель Иманалы Айдарбеков

из интернета
Фото из интернета. Иманалы Айдарбеков на марке 2014 года

Родился в 1884 году в селе Арчалы Семиреченской области.

Государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета (1924–1925), председатель Главного Суда Киргизской АССР (1927–1929). С 1929-го народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР.

Иманалы Айдарбеков относится к числу основателей первого кыргызского государства, он по праву заслуживает называться основателем государства кыргызского народа — нынешнего современного Кыргызстана.

16 августа 1935 года Киргизской областной Контрольной комиссией ВКП(б) исключен из партии как «националист, двурушник, не разоблачивший себя и не отказавшийся от абдрахмановщины».

Арестован 4 сентября 1937-го. Расстрелян 5 ноября 1938 года во дворе Фрунзенской городской тюрьмы. Реабилитирован в 1958-м.

Расстрелян государственный деятель Торекул Айтматов

из архива Розы Айтматовой
Фото из архива Розы Айтматовой. Торекул Айтматов

Родился в 1903 году. Кыргызский партийный и государственный деятель, второй секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизии, народный комиссар торговли Киргизской АССР.

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Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель

12 февраля 1930-го на III Съезде Советов Киргизской АССР и на I сессии третьего созыва ЦИК Киргизской АССР Торекул Айтматов утвержден председателем Центрального Совета народного хозяйства.

С этого момента на него легла ответственность за две самые тяжелые отрасли — народное хозяйство и промышленность, работу в которых надо было начинать практически с нуля.

Арестован 1 декабря 1937 года Главным управлением госбезопасности НКВД СССР.

Расстрелян 5 ноября 1938-го возле села Чон-Таш. Реабилитирован в 1957 году.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;
  • «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;
  • в Central Bazaar открылась ярмарка цветов.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171945/
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