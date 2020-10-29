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Общество

В Бишкеке проходит курултай: участники выступают за референдум

В Бишкеке проходит курултай за конституционную реформу. Об этом 24.kg сообщил представитель «Кырк чоро» Замирбек Кочорбаев.

По его словам, организатором собрания выступило движение «Народный курултай».

«На повестке обсуждение текущей политико-общественной ситуации, стабилизация, референдум, через который предпалагается внести изменения в политическую систему, ввести институт курултая, переход на мажоритарную систему и сократить число депутататов парламента», — пояснил Замирбек Кочорбаев.

По его данным, на курултае нет ни одного лидера партий и известных политиков.

«Здесь собрались в основном общественные деятели, представители сферы культуры, гражданские активисты и представители из регионов», — добавил бывший лидер «Кырк чоро».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171236/
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