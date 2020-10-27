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Общество

NASA обнаружило воду на солнечной стороне Луны

Стратосферная германо-американская обсерватория SOFIA с помощью инфракрасного телескопа в ходе исследований Луны впервые зафиксировала следы воды на ее обращенной к Земле — солнечной — стороне. Об этом сообщает NASA.

Пока неизвестно, можно ли использовать эту воду в качестве ресурса.

Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее темной стороне. Так, в 1970-х годах советский зонд впервые зафиксировал молекулы воды на поверхности земного спутника, а в 1990-х годах зонд NASA обнаружил вблизи полюсов Луны лед.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170856/
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