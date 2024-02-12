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Фото от NASA: космическое «жемчужное ожерелье», созданное столкновением галактик

Фото NASA. Космическое «жемчужное ожерелье»

Космический телескоп NASA «Хаббл» представил снимок галактики AM 1054-325, названной «жемчужным ожерельем» за характерный внешний вид — S-образную последовательность из миллионов ярких голубых звезд. Это одно из 12 наблюдаемых «Хабблом» слияний пар галактик. В процессе взаимного воздействия в пространстве возникают невообразимые по длине приливные хвосты вещества, в которых одновременно рождаются миллионы звезд, сообщило NASA.

Изучаемые «Хабблом» слияния пар галактик в прошлом могли происходить намного чаще. Тем самым мы можем изучать процессы, которые в остальной Вселенной давно прошли. Слияния пар галактик наглядно показывают, что звездообразование практически одновременно вспыхивает по всей длине приливного хвоста — собранного гравитационными силами обеих галактик в изогнутый жгут молекулярного водорода.

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Если бы столкновения не произошло, то обе галактики продолжили бы свой путь без интенсивного процесса рождения новых звезд и планет. Слияние привело к сжатию межзвездного газа и пыли до состояния, когда начали запускаться термоядерные реакции и возникать новые звезды. В 12 парах сливающихся галактик «Хаббл» смог обнаружить 425 скоплений с примерно по 1 миллиону новорожденных звезд в каждом, настолько интенсивными оказались процессы звездообразования.

«Космическое ДТП» в случае столкновения галактик ведет не к смерти участников процесса, а к интенсивному зарождению множества новых обитателей этой Вселенной.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/286506/
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