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Техноблог

Спутник, способный разглядеть человека из космоса, создали в США

Американский стартап запустит спутник с камерой, способной детально разглядеть людей из космоса. Над их созданием работает Albedo Space. Первый из них планируется выпустить в начале 2025 года, всего разрабатывается 24 спутника, оптика которых позволит получать детальные изображения отдельных людей и предметов в высоком качестве, пишет The New York Times.

Сейчас самые мощные спутники способны различать объекты на Земле диаметром не менее 30 сантиметров, например, это могут быть дорожные знаки или бортовые номера самолетов.

В 2021-м Albedo Space, базирующаяся в районе Денвера и насчитывает 50 сотрудников, получила одобрение американского регулятора на запуск спутника, который может приближать объекты диаметром 10 сантиметров. ВВС США и Национальное управление военно-космической разведки заключили контракты, направленные на «оценку внешних угроз» и поддержание безопасности.

Эксперты, как отмечает газета, опасаются, что разработка приведет к нарушению частной жизни граждан.

«Это гигантская камера в небе, которую любое правительство может использовать в любое время без нашего ведома. Это приближает нас на один шаг к миру, в котором за всеми наблюдает Большой Брат», — сказала эксперт по защите цифровых прав Дженнифер Линч.

Бывшая сотрудница ЦРУ Линда Залл назвала разработку «большим делом», при этом согласившись, что конфиденциальность может стать «реальной проблемой».

В свою очередь глава стартапа Тофер Хаддад заверил, что технология не позволяет распознавать лица. В компании утверждают, что их спутники помогут «мониторить горячие точки, спасать жизни людей и бороться со стихийными бедствиями».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287541/
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