В Бишкеке задержана группа, занимавшаяся квартирными кражами и грабежами

Сотрудниками Службы криминальной милиции МВД совместно с оперативниками СКМ УВД Свердловского района разоблачена преступная группа квартирных воров, промышлявшая грабежами и кражами в Бишкеке и Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД. Отмечается, что на счету задержанных 11 краж и 8 грабежей.

«Подозреваемые безработные, оба ранее привлекались к уголовной ответственности. 21-летний житель столицы, освободившийся год назад из мест лишения свободы, снова совершил ряд противоправных деяний. В группу, которая специализировалась на кражах с проникновением в жилища, входил также 23-летний житель Чуйской области, имевший «опыт» и судимости за совершение аналогичных преступлений. Кражи они совершали в основном ночью, брали все, что считали ценным, денежные средства и золотые украшения, бытовую технику и другие вещи», — рассказали в МВД.

Так, в ночь на 27 июня участники преступной группы проникли через открытое окно в дом жителя столицы и украли у спящих хозяев 16 тысяч сомов. На следующий день потерпевшие обратились в милицию. Задержанные также подозреваются в совершении серии грабежей. По данным МВД, они напали и ограбили двух женщин в районе Карагачевой рощи.

Фото пресс-службы МВД КР

Сотрудникам милиции удалось задержать одного из участников банды. Второй, как выяснилось, уже находится под стражей за совершение другого преступления. Следствием проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.