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Общество

Магнитная буря будет бушевать больше недели

Мощная магнитная буря начнется сегодня и продлится больше недели. Об этом сообщил интернет-портал «МИР 24».

По его данным, астрономы предсказывают — сила солнечного возмущения может достигнуть пяти баллов. Это максимум из возможного. Сильные магнитные бури способны вывести из строя навигационные и телевизионные спутники, нарушить сотовую связь на Земле, вызывать сбои в работе электросетей. Не лучше и людям. При сильных магнитных бурях болит голова, ухудшается сон, скачет давление.

«Огромный всплеск плазмы на Солнце — как взрыв сотни миллиардов мегатонн тротила. Такого количества энергии Земле бы хватило на миллион лет. А тут — мгновения. Вспышку астрономы заметят через 8 минут. А через пару дней, как ударная волна, планету накроет мощнейший поток заряженных частиц», — пишет издание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170215/
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