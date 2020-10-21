Магнитная буря будет бушевать больше недели

Мощная магнитная буря начнется сегодня и продлится больше недели. Об этом сообщил интернет-портал «МИР 24».

По его данным, астрономы предсказывают — сила солнечного возмущения может достигнуть пяти баллов. Это максимум из возможного. Сильные магнитные бури способны вывести из строя навигационные и телевизионные спутники, нарушить сотовую связь на Земле, вызывать сбои в работе электросетей. Не лучше и людям. При сильных магнитных бурях болит голова, ухудшается сон, скачет давление.

«Огромный всплеск плазмы на Солнце — как взрыв сотни миллиардов мегатонн тротила. Такого количества энергии Земле бы хватило на миллион лет. А тут — мгновения. Вспышку астрономы заметят через 8 минут. А через пару дней, как ударная волна, планету накроет мощнейший поток заряженных частиц», — пишет издание.