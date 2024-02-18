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Общество
Сюжет: Полезные советы

Дефицит витаминов. Причины авитаминоза, симптомы и лечение

Плохое самочувствие зимой и в начале весны многие привыкли связывать с нехваткой витаминов, так называемым авитаминозом. 24.kg выяснило у эндокринолога Бернары Рахматуллаевой, как распознать такое состояние и как с ним бороться.

1

Что такое авитаминоз?

На самом деле правильнее было бы говорить о гиповитаминозе. Понятие «авитаминоз» подразумевает полное отсутствие витаминов, что является критическим состоянием и требует лечения в больнице. Когда же люди говорят об авитаминозе, они имеют в виду дефицит витаминов. Чаще он встречается у детей, беременных и кормящих, пожилых людей.

2

На какие симптомы нужно обращать внимание?

В первую очередь на ваше самочувствие. Если у вас постоянная усталость даже после сна и отдыха, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадают волосы, этого достаточно для обращения к врачу.

3

Каких витаминов чаще всего не хватает в организме?

Чаще всего встречаются дефицит витамина D и железодефицитная анемия. Это происходит вследствие того, что мы большую часть светового дня находимся не на солнце, которое требуется для выработки первого витамина.

Второе состояние вызвано недостаточным питанием. Мы можем получить наиболее усваиваемую форму железа только из красного мяса, которое в рационе есть не у каждого.

4

Как лечить авитаминоз?

Лечение гиповитаминоза должно проходить под контролем врача, так как это все-таки заболевание. Не стоит халатно относиться к вопросам здоровья и тем более заниматься самолечением.

5

Существует ли профилактика авитаминоза?

Лучшая профилактика подобных состояний — полноценный сбалансированный рацион и достаточная физическая активность для лучшего обмена веществ. Витамины можно принимать и в форме комплексов, и как монотерапию. Но проконсультируйтесь с врачом перед тем, как пить какие-либо таблетки, потому что у некоторых из них есть противопоказания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286744/
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