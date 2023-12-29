Вселенная завораживает. 11 самых впечатляющих фотографий космоса за 2023 год

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запущен в конце 2021 года, но 2023-й стал первым полным годом его работы и принес тысячи фотографий разных уголков Вселенной, от которых не оторвать взгляда. NASA показало подборку самых впечатляющих снимков.

Фото NASA. Пара звездных близнецов Хербиг-Аро 46/47

На расстоянии около 1 тысячи 500 световых лет от Земли находится пара звездных близнецов Хербиг-Аро 46/47, которым исполнилось несколько тысяч лет. Это младенчество по космическим меркам, так как звезде размером с Солнце требуется в среднем 50 миллионов лет, чтобы достичь «совершеннолетия». Молодые звезды используют окружающие их облака звездной пыли и газа для роста.

Фото NASA. Туманность Ориона и скопление Трапеции

Пара ярких звездных образований, расположенных на расстоянии 1 тысячи 600 световых лет от Земли, — туманность Ориона и скопление Трапеции — являются домом для 700 молодых звезд на разных стадиях развития. Самая заметная из них в 20 тысяч раз ярче Солнца.

Фото NASA. Звезда Вольфа-Райе

Звезда Вольфа-Райе находится в 15 тысячах световых лет от Солнечной системы и представляет очень редкий вид — в галактике Млечный Путь, насчитывающей не менее 100 миллиардов звезд, таких всего 220. Вольф-Райе горит горячо и быстро, ее температура в 20-40 раз выше нашего Солнца.

Фото NASA. Туманность Кольцо

Знаменитая туманность Кольцо, расположенная на расстоянии 2 тысяч световых лет от Земли, угасает неторопливо и с достоинством. Туманность открыта в 1779 году французским астрономом Антуаном Даркье де Пеллепуа.

Фото NASA. Карликовая галактика NGC 6822

Карликовая галактика NGC 6822 насчитывает 10 миллионов звезд. Обнаруженная в 1884-м американским астрономом Эдвардом Эмерсоном Барнардом, она имеет огромный пылевой хвост размером 200 световых лет в поперечнике. Плотное скопление звезд в ее составе светится в 100 тысяч раз ярче Солнца.

Фото NASA. Спиральная галактика М51

Спиральная галактика М51 находится на расстоянии 27 миллионов световых лет от. У M51 есть галактика-компаньон NGC 5195. Они вовлечены в нечто вроде гравитационного перетягивания каната, в котором NGC 5195 побеждает.

Фото NASA. Бар Ориона

В нижнем левом квадрате туманности Ориона есть структура, известная как Бар Ориона. Названа она так из-за своей диагональной формы, напоминающей гребень.

Фото NASA. Звездное скопление IC 348

Звездному скоплению IC 348 5 миллионов лет, а расположено оно примерно в 1 тысяче световых годах от Земли. Состоит примерно из 700 звезд.

Фото NASA. Галактика Скопление Пандоры

Гигантская галактика Скопление Пандоры представляет собой объединение четырех звездных скоплений. Удалена от Земли на расстояние 3,5 миллиарда световых лет и имеет ошеломляющий диаметр 350 миллионов световых лет.

Фото NASA. Планета Сатурн

Телескоп иногда фотографирует и Солнечную систему — планету Сатурн и некоторые из ее 146 спутников.

Фото NASA. Ро Змееносца

Ро Змееносца — облачный комплекс молодых и горячих звезд, расположенный в 460 световых годах от Земли. Неспокойный характер Ро Змееносца обладает струями газа, вырывающимися из молодых звезд.