Вселенная завораживает. 11 самых впечатляющих фотографий космоса за 2023 год

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запущен в конце 2021 года, но 2023-й стал первым полным годом его работы и принес тысячи фотографий разных уголков Вселенной, от которых не оторвать взгляда. NASA показало подборку самых впечатляющих снимков.
На расстоянии около 1 тысячи 500 световых лет от Земли находится пара звездных близнецов Хербиг-Аро 46/47, которым исполнилось несколько тысяч лет. Это младенчество по космическим меркам, так как звезде размером с Солнце требуется в среднем 50 миллионов лет, чтобы достичь «совершеннолетия». Молодые звезды используют окружающие их облака звездной пыли и газа для роста.
Пара ярких звездных образований, расположенных на расстоянии 1 тысячи 600 световых лет от Земли, — туманность Ориона и скопление Трапеции — являются домом для 700 молодых звезд на разных стадиях развития. Самая заметная из них в 20 тысяч раз ярче Солнца.
Звезда Вольфа-Райе находится в 15 тысячах световых лет от Солнечной системы и представляет очень редкий вид — в галактике Млечный Путь, насчитывающей не менее 100 миллиардов звезд, таких всего 220. Вольф-Райе горит горячо и быстро, ее температура в 20-40 раз выше нашего Солнца.
Знаменитая туманность Кольцо, расположенная на расстоянии 2 тысяч световых лет от Земли, угасает неторопливо и с достоинством. Туманность открыта в 1779 году французским астрономом Антуаном Даркье де Пеллепуа.
Карликовая галактика NGC 6822 насчитывает 10 миллионов звезд. Обнаруженная в 1884-м американским астрономом Эдвардом Эмерсоном Барнардом, она имеет огромный пылевой хвост размером 200 световых лет в поперечнике. Плотное скопление звезд в ее составе светится в 100 тысяч раз ярче Солнца.
Спиральная галактика М51 находится на расстоянии 27 миллионов световых лет от. У M51 есть галактика-компаньон NGC 5195. Они вовлечены в нечто вроде гравитационного перетягивания каната, в котором NGC 5195 побеждает.
В нижнем левом квадрате туманности Ориона есть структура, известная как Бар Ориона. Названа она так из-за своей диагональной формы, напоминающей гребень.
Звездному скоплению IC 348 5 миллионов лет, а расположено оно примерно в 1 тысяче световых годах от Земли. Состоит примерно из 700 звезд.
Гигантская галактика Скопление Пандоры представляет собой объединение четырех звездных скоплений. Удалена от Земли на расстояние 3,5 миллиарда световых лет и имеет ошеломляющий диаметр 350 миллионов световых лет.
Телескоп иногда фотографирует и Солнечную систему — планету Сатурн и некоторые из ее 146 спутников.
Ро Змееносца — облачный комплекс молодых и горячих звезд, расположенный в 460 световых годах от Земли. Неспокойный характер Ро Змееносца обладает струями газа, вырывающимися из молодых звезд.