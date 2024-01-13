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Техноблог

Неизвестный минерал нашли в метеорите из Омана российские ученые

Фото из интернета. Минерал, найденный в метеорите, назвали кафиосит. Его до сих пор не находили ни в космических телах, ни на Земле

Ученые из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН открыли и зарегистрировали новый минерал, найденный в упавшем в Омане метеорите. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ГЕОХИ РАН Марина Иванова в разговоре с сайтом MK.ru.

Метеорит упал в районе Дофар в 2001 году.

Как отметила Марина Иванова, камень оказался редким — ученые определили, что он относится к астероидам, подвергшимся внешним воздействиям перед попаданием на Землю, что впоследствии оказало влияние на его состав.

Экспертам из ГЕОХИ РАН удалось получить 20 граммов метеорита, в котором они обнаружили новый минерал — кафиосит.

«С нами поделились коллекционеры из России, которые ездят в экспедиции и ищут метеориты в пустыне. Образец передали в лабораторию метеоритики ГЕОХИ и стали определять химический состав минералов. По многим характеристикам Дофар 225 можно объединить с несколькими ранее найденными метеоритами, но минерала, названного нами кафиоситом, еще никогда нигде не находили — ни в космических телах, ни на Земле», — сказала ведущий научный сотрудник.

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Она добавила, что новый минерал мог образоваться при достижении астероидом температуры более 800 градусов Цельсия. По словам Марины Ивановой, с помощью кафиосита возможно установить траекторию движения метеорита.

В будущем ученые рассчитывают найти ему применение на Земле.

«Но это случится только тогда, когда нам станут доступны сами астероиды — родительские тела метеоритов, из которых можно будет получить полезные ископаемые. Пока же новый минерал требует дополнительного изучения, прежде всего он представляет интерес именно для фундаментальной науки», — заключила специалист.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284044/
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