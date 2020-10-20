Кубанычбек Жумалиев не сможет выехать из страны: выставлен сторожевой лист

На депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева выставлен сторожевой лист. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах. По их данным, это может быть связано с проверкой, которую ранее в отношении нардепа проводила ГСБЭП.

Напомним, в мае Финпол сообщил о начале проверки по установлению фактов возможного незаконного обогащения со стороны депутата. Досудебное производство было зарегистрировано в ЕРПП по статьям 323 «Незаконное обогащение» и 324 «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» УК КР. По результатам этой проверки в ГСБЭП заявили о выявленном многочисленном имуществе, зарегистрированном как на самого Кубанычбека Жумалиева, так и на его близких родственников.

Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, не указали в декларациях почти 50 компаний. СМИ также сообщали, что у депутата есть 33 компании, которые он скрыл от налоговой. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление. Однако СМИ выявили еще 14 фирм, зарегистрированных на певицу, они также не указаны в декларациях депутата. При этом он три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о компаниях нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина «Ауди Q7» 2007 года выпуска.

О богатствах сомнительного происхождения неоднократно заявлял Сыймык Жапыкеев. Кубанычбек Жумалиев подал на него в суд и выиграл.