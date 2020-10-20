12:56
USD 81.80
EUR 96.03
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кубанычбек Жумалиев не сможет выехать из страны: выставлен сторожевой лист

На депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева выставлен сторожевой лист. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах. По их данным, это может быть связано с проверкой, которую ранее в отношении нардепа проводила ГСБЭП.

Напомним, в мае Финпол сообщил о начале проверки по установлению фактов возможного незаконного обогащения со стороны депутата. Досудебное производство было зарегистрировано в ЕРПП по статьям 323 «Незаконное обогащение» и 324 «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» УК КР. По результатам этой проверки в ГСБЭП заявили о выявленном многочисленном имуществе, зарегистрированном как на самого Кубанычбека Жумалиева, так и на его близких родственников.

Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, не указали в декларациях почти 50 компаний. СМИ также сообщали, что у депутата есть 33 компании, которые он скрыл от налоговой. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление. Однако СМИ выявили еще 14 фирм, зарегистрированных на певицу, они также не указаны в декларациях депутата. При этом он три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о компаниях нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина «Ауди Q7» 2007 года выпуска.

О богатствах сомнительного происхождения неоднократно заявлял Сыймык Жапыкеев. Кубанычбек Жумалиев подал на него в суд и выиграл.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169984/
просмотров: 1253
Версия для печати
Материалы по теме
Сыймык Жапыкеев призвал Финпол расследовать резонансные дела, а не на копейки
Куда обращаться пострадавшим от коррупции и произвола чиновников? Ответ ГКНБ
Скандал с машинами скорой помощи. Возбуждено уголовное дело
Сайт Жогорку Кенеша восстановлен. Неизвестные взломали компьютер с паролями
В Кыргызстане взломан сайт Жогорку Кенеша
Коррупция на таможне. Установлено 40 участников серых схем Райымбека Матраимова
Спецслужбы выявили коррупционную схему по поставке угля на ТЭЦ Бишкека
Сыймык Жапыкеев стал председателем ГСБЭП
От выборов до отставки. Как долго продержались президенты в условиях протестов
Новый глава ГКНБ рассказал, от чего все беды в Кыргызстане
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Вторая волна COVID-19. Как не&nbsp;заразиться коронавирусом Вторая волна COVID-19. Как не заразиться коронавирусом
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 554 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 52&nbsp;044 В КР выявили 554 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 52 044
Наведите порядок, власти! В&nbsp;Бишкеке сторонники Садыра Жапарова опять митингуют Наведите порядок, власти! В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова опять митингуют
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
20 октября, вторник
12:40
Два паспорта. Сообщается, что Райымбек Матраимов сменил фамилию на Ысмайылов Два паспорта. Сообщается, что Райымбек Матраимов сменил...
12:38
Кубанычбек Жумалиев не сможет выехать из страны: выставлен сторожевой лист
12:20
Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
12:15
Каждый случай повторного заражения COVID-19 тщательно изучается
12:07
В Джалал-Абаде участники террористического подполья ограбили предпринимателя