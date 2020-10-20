Улан Ниязбеков распорядился усилить работу по раскрытию резонансных преступлений

Министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание с руководителями милицейских подразделений республики. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в совещании приняли участие руководители управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей.

Фото пресс-службы МВД КР. Министр внутренних дел Улан Ниязбеков

Глава МВД распорядился усилить оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие и расследование резонансных преступлений, а также провести подготовку к планируемым повторным выборам депутатов.

«В ближайшее время станет известна дата проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша. Милиция вне политики. Наша главная и основная задача — повышение уровня безопасности и защита прав кыргызстанцев. Прошу личный состав ведомства усилить работу в данном направлении совместно с организациями ДНД по республике. Сотрудники милиции должны заниматься профилактической работой на постоянной основе и строго соблюдать законность и служебную дисциплину, быть вежливым и корректным при обращении с гражданами», — отметил Улан Ниязбеков.