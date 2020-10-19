Семья погибшего в заключении Рахмонберди Эназарова получит 300 тысяч сомов

Верховный суд вынес решение о выплате компенсации семье Рахмонберди Эназарова, умершего в ИВС ГУВД Оша. Об этом сообщают юристы Коалиции против пыток.

Уточняется, что Рахмонберди Эназаров был задержан по подозрению в совершении преступления насильственного характера. Установлено, что сокамерники избивали его.

«Обстоятельства смерти Эназарова указывают на то, что из-за выдвинутых против него обвинений он подвергался издевательствам психологического и физического характера со стороны сокамерников. Администрация ИВС знала об издевательствах, равносильных пыткам или недопустимому обращению, и о том, что они являются угрозой для его жизни, но ничего не сделали для предупреждения, прекращения или наказания за издевательства. По факту смерти было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось ненадлежащим образом. В ходе следствия не были собраны важные медицинские доказательства, более того, дело приостанавливалось пять раз», — отмечают правозащитники.

В коалиции добавили, что семья Рахмонберди Эназарова обратилась в Комитет ООН по правам человека. В течение четырех лет он рассматривал жалобу и в 2015 году вынес свои соображения, в которых признал нарушение прав в части неэффективного проведения оперативного и надлежащего расследования обстоятельств смерти Эназарова. В своем решении комитет отметил важность выплаты компенсации.

По прошествии 15 лет с момента смерти фигуранта уголовное дело было прекращено за истечением срока давности и никто не понес наказание.

В 2019-м представитель семьи Эназаровых адвокат Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Сардор Абдухалилов на основании соображений Комитета ООН по правам человека подал исковое заявление в Первомайский районный суд Бишкека о взыскании компенсации за неэффективные расследования факта смерти. Тяжба продолжалась полтора года. На днях стало известно, что Верховный суд оставил решение предыдущих инстанций о взыскании компенсации за смерть в ИВС в силе.

Семья Рахмонберди Эназарова должна получить 300 тысяч сомов.