Как не стать жертвой грабителей. Топ-10 советов от МВД

Большинство преступлений, связанных с насилием, совершаются против одинокого человека. Просите родных и знакомых встретить вас или проводить в позднее время. Выбирайте не короткий, а безопасный маршрут — по людным и освещенным местам, избегайте парков, дворов, темных улиц, других опасных мест, а также встречных подозрительных людей и компаний.

2 Не привлекайте излишнего внимания. Не показывайте посторонним ваши украшения, сотовый телефон. Их лучше убрать во внутренний карман одежды на застежке. В целом не рекомендуется носить деньги, драгоценности, телефоны в сумках, рюкзаках.

3 Берегите сумку Не носите сумку со стороны проезжей части, держите ее под мышкой, пользуйтесь плечевым ремнем.

4 Будьте внимательны При снятии денег со счета будьте бдительны, обращайте внимание на то, чтобы за вами никто не следил. Ни в коем случае не пересчитывайте наличку на улице.

5 Не доверяйте Будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит вас на улице разменять деньги. Возможно, это трюк, чтобы узнать содержимое вашего кошелька.

6 Измените маршрут Если вас явно преследуют или догоняют, измените темп ходьбы или направление, найдите безопасное людное место. Если же вы решите бежать, то делайте это как можно быстрее и внезапно, при этом зовите на помощь, кричите.

7 Зовите на помощь Вступайте с преступником в переговоры в том случае, если чувствуете, что в одиночку с ним не справиться. Поторгуйтесь, стараясь всячески выиграть время. Эта пауза обычно охлаждает нападающего и способствует изменению его поведения. Не теряйте надежды на помощь окружающих, и если преступник все-таки напал, нужно сильнее кричать. Специалисты рекомендуют в закрытых помещениях кричать не «Помогите!», а «Пожар!». Это найдет у жильцов более скорый отклик.

8 Кричите Многие нападения происходят вблизи жилых домов, в подъездах, на лестничных площадках. Реагируйте на любой шум, слышимый за вашей дверью или окнами. Часто достаточно предупредительного крика, чтобы заставить преступника отказаться от своего замысла.

9 Запишитесь в секцию самообороны Приобретите средства защиты: газовый, аэрозольный или звуковой баллончик, пугач, сигнальный милицейский свисток. Нелишними будут занятия в секции по самообороне и самозащите. Как правило, основные приемы направлены на удары в болевые точки — в область половых органов, в колени, глаза, нос, горло и так далее.