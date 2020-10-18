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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как не стать жертвой грабителей. Топ-10 советов от МВД

Кражи, разбойные нападения в столице не редкость. Министерство внутренних дел подготовило 10 советов по безопасности, чтобы уберечься от преступников.
 
1

Не ходите в одиночку.

Большинство преступлений, связанных с насилием, совершаются против одинокого человека. Просите родных и знакомых встретить вас или проводить в позднее время. Выбирайте не короткий, а безопасный маршрут — по людным и освещенным местам, избегайте парков, дворов, темных улиц, других опасных мест, а также встречных подозрительных людей и компаний.
2

Не привлекайте излишнего внимания.

Не показывайте посторонним ваши украшения, сотовый телефон. Их лучше убрать во внутренний карман одежды на застежке. В целом не рекомендуется носить деньги, драгоценности, телефоны в сумках, рюкзаках.
3

Берегите сумку

Не носите сумку со стороны проезжей части, держите ее под мышкой, пользуйтесь плечевым ремнем.

4

Будьте внимательны

При снятии денег со счета будьте бдительны, обращайте внимание на то, чтобы за вами никто не следил. Ни в коем случае не пересчитывайте наличку на улице.
5

Не доверяйте

Будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит вас на улице разменять деньги. Возможно, это трюк, чтобы узнать содержимое вашего кошелька.

6

Измените маршрут

Если вас явно преследуют или догоняют, измените темп ходьбы или направление, найдите безопасное людное место. Если же вы решите бежать, то делайте это как можно быстрее и внезапно, при этом зовите на помощь, кричите.

7

Зовите на помощь

Вступайте с преступником в переговоры в том случае, если чувствуете, что в одиночку с ним не справиться. Поторгуйтесь, стараясь всячески выиграть время. Эта пауза обычно охлаждает нападающего и способствует изменению его поведения. Не теряйте надежды на помощь окружающих, и если преступник все-таки напал, нужно сильнее кричать. Специалисты рекомендуют в закрытых помещениях кричать не «Помогите!», а «Пожар!». Это найдет у жильцов более скорый отклик.
8

Кричите

Многие нападения происходят вблизи жилых домов, в подъездах, на лестничных площадках. Реагируйте на любой шум, слышимый за вашей дверью или окнами. Часто достаточно предупредительного крика, чтобы заставить преступника отказаться от своего замысла.

9

Запишитесь в секцию самообороны

Приобретите средства защиты: газовый, аэрозольный или звуковой баллончик, пугач, сигнальный милицейский свисток. Нелишними будут занятия в секции по самообороне и самозащите. Как правило, основные приемы направлены на удары в болевые точки — в область половых органов, в колени, глаза, нос, горло и так далее.

10

Сохраняйте спокойствие

Если на вас направлено оружие, выполняйте требования преступника — отдайте то, что от вас хотят (деньги, ценности и так далее). Жизнь и здоровье дороже. Сохраняйте спокойствие и самообладание, постарайтесь точнее запомнить внешность злоумышленника.

При первой же возможности сами или через граждан сообщите о происшествии в милицию, набрав 102. Звонок бесплатный с любых сотовых операторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169736/
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