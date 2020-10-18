Как не стать жертвой грабителей. Топ-10 советов от МВД

Не ходите в одиночку.
Не привлекайте излишнего внимания.
Берегите сумку
Не носите сумку со стороны проезжей части, держите ее под мышкой, пользуйтесь плечевым ремнем.
Будьте внимательны
Не доверяйте
Будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит вас на улице разменять деньги. Возможно, это трюк, чтобы узнать содержимое вашего кошелька.
Измените маршрут
Если вас явно преследуют или догоняют, измените темп ходьбы или направление, найдите безопасное людное место. Если же вы решите бежать, то делайте это как можно быстрее и внезапно, при этом зовите на помощь, кричите.
Зовите на помощь
Кричите
Многие нападения происходят вблизи жилых домов, в подъездах, на лестничных площадках. Реагируйте на любой шум, слышимый за вашей дверью или окнами. Часто достаточно предупредительного крика, чтобы заставить преступника отказаться от своего замысла.
Запишитесь в секцию самообороны
Приобретите средства защиты: газовый, аэрозольный или звуковой баллончик, пугач, сигнальный милицейский свисток. Нелишними будут занятия в секции по самообороне и самозащите. Как правило, основные приемы направлены на удары в болевые точки — в область половых органов, в колени, глаза, нос, горло и так далее.
Сохраняйте спокойствие
Если на вас направлено оружие, выполняйте требования преступника — отдайте то, что от вас хотят (деньги, ценности и так далее). Жизнь и здоровье дороже. Сохраняйте спокойствие и самообладание, постарайтесь точнее запомнить внешность злоумышленника.