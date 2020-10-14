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Общество

Митинг в Бишкеке. Сторонники Жапарова заблокировали подъезды к Старой площади

В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова вновь вышли на митинг к Дому правительства.

На Старой площади собралось больше тысячи людей, и они продолжают подходить. Митингующие заблокировали подъезды к площади с обеих сторон. Сотрудников милиции на месте не видно. Время от времени к площади подъезжает один экипаж патрульной милиции.

Митингующие приехали из разных регионов Кыргызстана. Они требуют ускорить процедуру назначения их лидера премьер-министром.

Напомним, что вчера глава государства вернул постановление парламента о назначении Садыра Жапарова главой правительства обратно в Жогорку Кенеш.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову на очередном заседании парламента. По данным пресс-службы главы государства, он направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву. В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства.

Жогорку Кенеш приступил к обсуждению вопроса в государственной резиденции «Ала-Арча».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169218/
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