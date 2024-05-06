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Власть

В Кыргызстане утверждено положение о госпремии в области науки и техники

Президент Садыр Жапаров утвердил положение о государственной премии в области науки и техники. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 70, статьей 71 Конституции КР, частью 4 статьи 1 Закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» постановляется:

  • утвердить положение о государственной премии в области науки и техники согласно приложению;
  • признать утратившим силу Указ президента «Об утверждении положения о порядке присуждения государственных премий в области науки и техники» от 24 марта 2022 года № 88;
  • кабинету министров принять меры, вытекающие из настоящего указа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293309/
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