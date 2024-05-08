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Происшествия

Таксист из Кыргызстана спас человека при пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге таксист из Кыргызстана помог пожарным и спас мужчину во время пожара в многоэтажном доме. О деталях спасательной операции он рассказал журналистам.

СМИ сообщают, что Бобур Каримов работает в столице Урала водителем такси. Он увидел сильный пожар, когда проезжал мимо, и услышал, как в огне кто-то зовет на помощь. Мужчина поднялся на крышу дома и держал пожарный шланг, по которому местный житель, оказавшийся в огненной ловушке, смог спуститься на кондиционер этажом ниже.

«Я приехал сюда на машине, когда уже все горело. Парень сверху кричал: «Помогите, помогите», и я сразу пошел подниматься по лестнице и там встретил пожарного, предложил ему помощь. Рукав наверху я привязал и смог вытянуть мужчину», — рассказал Бобур Каримов.

Во вторник, 7 мая, на улице Союзной в Екатеринбурге загорелась квартира на верхнем этаже высотного жилого дома. Спасаясь из огня, с окна сорвался человек. Он перелез через балкон и повис на руках, но не удержался и полетел вниз. Пострадавший упал на крышу магазина, медикам не удалось его спасти. Местные жители рассказали, что пожарным машинам было трудно проехать к многоэтажке из-за припаркованных рядом с домом автомобилей.

«Столько техники приехало, скорые, пожарные, спасатели, реанимации. Никто ничего не делал. Объясняется это тем, что мешали припаркованные автомобили. Неужели человеческие жизни стоят этих машин? Это очень больно и ужасно видеть своими глазами», — призналась жительница соседнего дома.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293457/
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