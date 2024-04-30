Садыр Жапаров объявил выговор полпреду президента в Ошской области

Садыр Жапаров подписал распоряжение, по которому полномочному представителю президента в Ошской области Эльчибеку Джантаеву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, директору Национального агентства по инвестициям при президенте Талантбеку Иманову объявили замечание. Распоряжение подписал президент.

Ранее Садыр Жапаров объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву.

Кроме этого, генпрокурору поручили внести представление об освобождении от занимаемой должности своего заместителя Кубана Адыл уулу, объявить выговор и ротировать начальника главного управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Мирлана Майтпасова и начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей и законов в сфере экологии главного управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов ГП КР А.Аликулова.