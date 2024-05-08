Определился первый финалист Лиги чемпионов. «Боруссия» выбила из турнира ПСЖ

Первым полуфиналистом Лиги чемпионов стала «Боруссия» (Дортмунд). Во втором матче она вновь победила со счетом 1:0 французский «Пари Сен-Жермен».

Единственный мяч забил Матс Хуммельс на 50-й минуте.

По итогам двух матчей счет 2:0 в пользу «Боруссии» (Дортмунд).

Финальный матч Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня. Второй его участник определится после игры между «Баварией» (Мюнхен) и «Реалом» (Мадрид), который состоится сегодня поздно вечером. Первый матч закончился ничьей 2:2. У испанской команды серьезные шансы на проход в финал — они играют дома.