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Спорт

Определился первый финалист Лиги чемпионов. «Боруссия» выбила из турнира ПСЖ

Фото Getty Images. Радость игроков «Боруссии» после матча

Первым полуфиналистом Лиги чемпионов стала «Боруссия» (Дортмунд). Во втором матче она вновь победила со счетом 1:0 французский «Пари Сен-Жермен».

Единственный мяч забил Матс Хуммельс на 50-й минуте.

По итогам двух матчей счет 2:0 в пользу «Боруссии» (Дортмунд).

Финальный матч Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня. Второй его участник определится после игры между «Баварией» (Мюнхен) и «Реалом» (Мадрид), который состоится сегодня поздно вечером. Первый матч закончился ничьей 2:2. У испанской команды серьезные шансы на проход в финал — они играют дома.
Ссылка: https://24.kg/sport/293460/
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