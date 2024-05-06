15:30
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Власть

Садыр Жапаров принял участие в открытии новой школы в городе Ош

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область открыл новое здание школы имени Исхака Раззакова в Оше. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что после землетрясения в 2015 году старое здание признано аварийным и ученики переведены в школу-гимназию имени И.В.Панфилова. В это же время началось строительство нового здания, но проект приостановили до 2022 года. Теперь новое здание, рассчитанное на 720 учеников, готово принять школьников и преподавателей.

Одновременно в онлайн-формате с участием главы государства состоялось открытие девяти школ и двух детских садов по всей стране.

Садыр Жапаров отметил, что ситуация со школами в республике практически одинаковая: они признаны непригодными для использования в связи с тем, пострадали в результате стихийного бедствия или истек срок эксплуатации. Аварийные здания были серьезной проблемой на протяжении многих лет.

Президент напомнил, что в последние годы в республике идет активная работа по решению проблем образовательных учреждений для повышения качества образования детей и начато масштабное строительство школ. Он подчеркнул, что за последние три года построено 315 школ и 69 детских садов, и добавил, что объем средств, выделяемых на сферу образования, растет с каждым годом.

Садыр Жапаров назвал главной целью государства строительство и ремонт школ, оснащение образовательных организаций новыми технологиями обучения. Он акцентировал, что каждая построенная школа — это вклад в развитие нашей страны, и отметил, что при этом учебники играют очень важную роль в повышении качества образования в школах. В этой связи в прошлом году было напечатано 574 тысячи экземпляров книг на 152 миллиона сомов.

Глава государства сообщил, что в результате проведенного анализа установлено, что, помимо школ, книг и других проблем, основным вопросом качественного образования детей является изменение методов обучения.

В своей речи Садыр Жапаров задался вопросом, насколько наши программы обучения отвечают потребностям времени в условиях развития информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Поэтому перед профильным министерством поставлена задача активно работать в этом направлении.

Как отметил президент, во время мероприятий, связанных с обучением в школах, он часто обращается к родителям с призывом тесно сотрудничать с педагогическим коллективом и активно участвовать в процессе обучения детей.

Он напомнил, что в 2023 году был создан президентский лицей «Акылман». Главная цель — подготовка высококвалифицированных кадров. Выпускники лицея в будущем должны занять ответственные должности в республике. Они пройдут путь от рядового сотрудника до руководителя министерства и, может быть, даже займут пост президента страны. В лицей будут отобраны только талантливые школьники с высокими академическими достижениями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293306/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
Садыр Жапаров примет участие в параде Победы и саммите ЕАЭС в Москве
Капсулу под строительство новой больницы заложат в городе Ош
Садыр Жапаров посетит Ошскую область
В Оше началось возведение многоэтажного дома по программе долевого строительства
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 Мая
Садыр Жапаров объявил выговор полпреду президента в Ошской области
Уволен заместитель генерального прокурора Кубан Адыл уулу
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем города Бишкека
В городе Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг
Популярные новости
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
Иссык-кульский пирс в&nbsp;форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос
Трагедия в&nbsp;Сузаке. Действия президента Трагедия в Сузаке. Действия президента
Обида и&nbsp;правда от&nbsp;Адахана Мадумарова Обида и правда от Адахана Мадумарова
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
6 мая, понедельник
15:24
Садыр Жапаров принял участие в открытии новой школы в городе Ош Садыр Жапаров принял участие в открытии новой школы в г...
15:22
Комитет Жогорку Кенеша одобрил отмену двойного налогообложения с Нидерландами
15:04
Чем Кыргызстан торгует с Нидерландами, рассказал замминистра экономики
14:27
Молодежный чемпионат Азии по боксу. Еще один кыргызстанец выиграл серебро
14:26
Кадырбек Атамбаев: Троллейбусы в Бишкеке надо не ликвидировать, а развивать