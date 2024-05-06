Садыр Жапаров принял участие в открытии новой школы в городе Ош

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область открыл новое здание школы имени Исхака Раззакова в Оше. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что после землетрясения в 2015 году старое здание признано аварийным и ученики переведены в школу-гимназию имени И.В.Панфилова. В это же время началось строительство нового здания, но проект приостановили до 2022 года. Теперь новое здание, рассчитанное на 720 учеников, готово принять школьников и преподавателей.

Одновременно в онлайн-формате с участием главы государства состоялось открытие девяти школ и двух детских садов по всей стране.

Садыр Жапаров отметил, что ситуация со школами в республике практически одинаковая: они признаны непригодными для использования в связи с тем, пострадали в результате стихийного бедствия или истек срок эксплуатации. Аварийные здания были серьезной проблемой на протяжении многих лет.

Президент напомнил, что в последние годы в республике идет активная работа по решению проблем образовательных учреждений для повышения качества образования детей и начато масштабное строительство школ. Он подчеркнул, что за последние три года построено 315 школ и 69 детских садов, и добавил, что объем средств, выделяемых на сферу образования, растет с каждым годом.

Садыр Жапаров назвал главной целью государства строительство и ремонт школ, оснащение образовательных организаций новыми технологиями обучения. Он акцентировал, что каждая построенная школа — это вклад в развитие нашей страны, и отметил, что при этом учебники играют очень важную роль в повышении качества образования в школах. В этой связи в прошлом году было напечатано 574 тысячи экземпляров книг на 152 миллиона сомов.

Глава государства сообщил, что в результате проведенного анализа установлено, что, помимо школ, книг и других проблем, основным вопросом качественного образования детей является изменение методов обучения.

В своей речи Садыр Жапаров задался вопросом, насколько наши программы обучения отвечают потребностям времени в условиях развития информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Поэтому перед профильным министерством поставлена задача активно работать в этом направлении.

Как отметил президент, во время мероприятий, связанных с обучением в школах, он часто обращается к родителям с призывом тесно сотрудничать с педагогическим коллективом и активно участвовать в процессе обучения детей.

Он напомнил, что в 2023 году был создан президентский лицей «Акылман». Главная цель — подготовка высококвалифицированных кадров. Выпускники лицея в будущем должны занять ответственные должности в республике. Они пройдут путь от рядового сотрудника до руководителя министерства и, может быть, даже займут пост президента страны. В лицей будут отобраны только талантливые школьники с высокими академическими достижениями.