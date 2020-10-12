Эмомали Рахмон одержал оглушительную победу на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана. Об этом со ссылкой на председателя Центризбиркома РТ Бахтиера Худоерзода сообщило РИА-Новости.

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92 процента избирателей, или 3 миллиона 837 тысяч человек при явке 85,39 процента, или 4 миллиона 221 тысяча избирателей», — сказал он по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней.

Для Эмомали Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года, это пятые выборы. Он будет руководить страной в течение 7 следующих лет.



За пост президента боролись пять лидеров различных политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), а также парламентарии Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).