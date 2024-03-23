Теракт в «Крокус Сити Холле». Таджикистан опровергает причастность своих граждан

МИД Таджикистана опровергает причастность граждан своей страны к теракту в «Крокус Сити Холле». Заявление размещено в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РТ.

«В связи с произошедшим в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимость ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту.

Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан РТ. В этой связи просим опираться на официальные сведения, распространяемые государственными органами РФ.

Следует иметь в виду, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами республики», — говорится в заявлении.

Ранее Telegram-каналы распространили информацию о подозреваемых в совершении теракта, отметив, что все они граждане Таджикистана. По их данным, двое задержаны. Их допрашивают. Остальные сбежали. Их поиски продолжаются.

Ориентировки разосланы во все отделы полиции в Центральном федеральном округе.

Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав.

Все подозреваемые были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил, что в Брянской области задержали двух предполагаемых террористов.

Предварительно автомобиль Renault, на котором передвигались подозреваемые, заметили ночью в районе деревни Хацунь в Карачевском районе, сообщил депутат. По его словам, машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться.

«В ходе преследования была открыта стрельба, автомашина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается», — написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в салоне автомобиля обнаружили пистолет Макарова, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан РТ.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.