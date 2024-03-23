Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, среди них:
- Махмадрасул Насридинов, 37 лет;
- Ривожидин Исмонов, 51 год;
- Шохинджон Сафолзода, 21 год;
- Рустам Назаров, 29 лет.
Все они граждане Таджикистана. Кто из них задержан, пока не известно.
Ориентировки разосланы во все отделы полиции в Центральном федеральном округе.
Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав.
Все подозреваемые были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.
Белая машина «Рено» с тверскими номерами, на которой могли скрыться террористы, была остановлена в Брянской области.
По данным «Базы», автомобиль был остановлен в Суражском районе, в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной.
Двое находящихся в нем были задержаны. Остальным удалось скрыться. Их поиски продолжаются.
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИД и посольства КР в Москве информация о пострадавших кыргызстанцах не подтвердилась. Продолжается работа по уточнению сведений о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».
Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.