Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, среди них:

Махмадрасул Насридинов, 37 лет;

Ривожидин Исмонов, 51 год;

Шохинджон Сафолзода, 21 год;

Рустам Назаров, 29 лет.

Все они граждане Таджикистана. Кто из них задержан, пока не известно.

Ориентировки разосланы во все отделы полиции в Центральном федеральном округе.

Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав.

Все подозреваемые были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

Фото Telegram-канала Baza. «Рено» с тверскими номерами, на котором могли скрыться террористы, был остановлен в Брянской области

Белая машина «Рено» с тверскими номерами, на которой могли скрыться террористы, была остановлена в Брянской области.

По данным «Базы», автомобиль был остановлен в Суражском районе, в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной.

Двое находящихся в нем были задержаны. Остальным удалось скрыться. Их поиски продолжаются.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.