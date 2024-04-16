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Общество

Аналитики: В среднем кыргызстанцы тратят на мобильный интернет $7,61 в месяц

Кыргызстанцы тратят 2,43 процента от доходов на мобильный интернет. А вот Таджикистан вошел в число худших государств из Центральной Азии в рейтинге доступности мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные обновленного списка, формируемого аналитиками британского сервиса Broadband Genie.

Авторы рейтинга разместили Таджикистан на 163-е место после Афганистана. Жители республики тратят на мобильный интернет примерно $13,77, при среднем окладе в $170. Таким образом, на доступ в Сеть с помощью смартфонов таджикистанцы тратят 8 процентов от доходов.

Среди центральноазиатских республик бывшего СССР лучшая позиция в рейтинге у Узбекистана — 43-е место. При среднем окладе в $364 население тратит на 10 гигабайт мобильного интернета всего $4,36, или 1,2 процента от зарплаты.

Казахстан на 63-й строчке списка: доходы на уровне $583,6, расходы на связь — $9,79, или 1,68 процента.

Кыргызстан стал 90-м: жители страны, зарабатывая в среднем около $313, покупают доступ в интернет за $7,61, тем самым тратя на эти нужды 2,43 процента от доходов.

Всего специалисты рассмотрели положение дел в 179 государствах, взяв за единицу отсчета среднюю стоимость тарифного плана с 10 гигабайтами трафика.

По оценкам аналитиков, в среднем в мире люди тратят на мобильный интернет 4,09 процента от своей зарплаты. А стоимость тарифного плана с 10 гигабайтами трафика составляет $24,2.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291695/
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