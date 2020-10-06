Приоритетным должно быть обеспечение безопасности. Комментарий посольства России

«Считаем важным подчеркнуть приверженность к правовому решению сложившейся ситуации. Приоритетным должно быть обеспечение безопасности граждан, внутренняя стабильность и сохранение условий для дальнейшего демократического развития Кыргызской Республики», — прокомментировали обстановку в Кыргызстане в посольстве России.

В дипмиссии отметили, что продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, вчера вечером в Бишкеке начались беспорядки после того, как милиция предприняла попытки разогнать митинг. Решение освободить площадь Ала-Тоо последовало после того, как неизвестные провокаторы пошли к «Белому дому» и попытались проникнуть на территорию особо охранямого объекта. После семичасового противостояния митингующих и силовиков первым удалось взять здание Жогорку Кенеша.

Сегодня акции протеста начались во многих регионах страны.