Ситуация у СИЗО-1: сторонники пришли освобождать арестованных по делу Кой-Таша

В Бишкеке около здания СИЗО-1 собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Они намерены освободить из заключения всех обвиняемых по делу о кой-ташских событиях 7-8 августа 2019 года.

Известно, что постановление об изменении меры пресечения вынес Первомайский районный суд столицы.

Отметим, что присутствующие поскандалили с сотрудниками следственного изолятора. Они пытались прорваться в помещение. В итоге в здание пропустили четырех человек.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Равшан Джеенбеков сегодня выпущен из СИЗО-1.