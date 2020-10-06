10:07
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ситуация у СИЗО-1: сторонники пришли освобождать арестованных по делу Кой-Таша

В Бишкеке около здания СИЗО-1 собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Они намерены освободить из заключения всех обвиняемых по делу о кой-ташских событиях 7-8 августа 2019 года.

Известно, что постановление об изменении меры пресечения вынес Первомайский районный суд столицы.

Отметим, что присутствующие поскандалили с сотрудниками следственного изолятора. Они пытались прорваться в помещение. В итоге в здание пропустили четырех человек.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Равшан Джеенбеков сегодня выпущен из СИЗО-1.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167786/
просмотров: 2005
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Алмазбека Атамбаева. Подсудимые обвиняют ГКНБ в сокрытии улик
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшему президенту разрешили участвовать в суде
Дело Атамбаева. Юрист требует привлечь к ответственности судью Марата Сыдыкова
Дело Атамбаева. Обвиняемые в знак протеста решили покинуть судебное заседание
Выборы-2020. ГСИН очень просит выдать биометрику более чем 800 обвиняемым
Разбой в Канте. Сына главы Госантимонополии арестовали на два месяца
Дело Алмазбека Атамбаева. Обвиняемым продлили срок содержания под стражей
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Дело Атамбаева. На допросе спецназовцев будет участвовать сотрудник ГКНБ
Дело Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы придут на допрос в масках
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
10:04
Перед «Белым домом» собрались сторонники Садыра Жапарова Перед «Белым домом» собрались сторонники Садыра Жапаров...
10:01
Алмазбек Атамбаев передает всему народу пламенный привет
09:51
Полпред в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев подал в отставку
09:48
В городе Ош напали на сторонников партии «Реформа»
09:43
В центр Бишкека привозят воду и еду для митингующих