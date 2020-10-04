В ЦИК считают, что выявленные нарушения не повлияют на итоги выборов

В ЕРПП уже зарегистрировано 15 нарушений избирательного процесса, а координационная группа оперативного реагирования получила 79 жалоб. Но, по мнению члена ЦИК Тынчтыка Шайназарова, они в целом не повлияют на итоги выборов. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Но что касается отдельных партий или отдельных кандидатов, то, возможно, незаконные их действия могут повлиять на них, в том числе, например, их могут снять с выборов», — отметил он.

Напомним, что участки закроются в 20.00. Центризбирком обещает предоставить первые предварительные итоги в 22.00.