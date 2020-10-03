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Общество

Кол-центр Налоговой службы сменил номер и стал бесплатным

Кол-центр Государственной налоговой службы перешел на новый номер 116, вместо прежнего четырехзначного — 1240. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что теперь звонки в кол-центр бесплатны не только для абонентов «Кыргызтелекома», но и с мобильных телефонов. Это важное преимущество нового номера.

«Ранее звонки с мобильного телефона оплачивались согласно тарифу сотовых операторов. Платная услуга вызывала затруднения у многих граждан, желающих получить налоговые консультации», — сообщили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167324/
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