Налоговая запускает новые сервисы для общения с бизнесом

Государственная налоговая служба сообщает о разработке и готовности к тестированию новых сервисов, направленных на улучшение взаимодействия с налогоплательщиками.

Для оптимизации процесса обмена информацией между ГНС и бизнесом, а также для упрощения взаимодействия между налогоплательщиками разработаны сервисы по отправке и получению электронных счетов-фактур и электронных товаротранспортных накладных из систем ведения учета товаров или услуг.

«Это позволит сократить временные и ресурсные затраты при работе с учетными и сопроводительными документами, так как не потребуется использование информационных систем налогового органа», — считают фискалы.

ГНС приглашает заинтересованных операторов учетных систем и иных цифровых платформ, предоставляющих услуги предпринимателям, принять участие в тестировании и дальнейшем запуске указанных сервисов.

Для получения доступа к новым сервисам и проведения тестирования необходимо обратиться с письмом в Налоговую службу с приложенной документацией, подтверждающей право владения сопровождаемым программным продуктом или использования лицензионного программного обеспечения учетной системы.