Налогоплательщики стали получать электронные акты по итогам рейдов

Налоговая служба начала направлять налогоплательщикам электронные акты, оформленные по результатам контрольно-рейдовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый сервис позволяет инспектору налогового органа при помощи системы «Электронный рейдовый налоговый контроль» (Э-Рейд) автоматически составить акт по итогам рейдового налогового контроля, контрольного закупа или налогового поста и направить его со всеми приложениями налогоплательщику через «личный налоговый кабинет» на сайте Cabinet.salyk.kg.

«Одним из ключевых преимуществ нововведения является невозможность внесения изменений или уничтожения ранее заполненных актов проверяющими инспекторами. Внедрение этого сервиса способствует существенному сокращению времени и затрат на обработку документов, повышению эффективности работы налоговых инспекторов и обеспечению прозрачности процесса контрольно-рейдовых мероприятий, а также улучшению взаимодействия с налогоплательщиками», — говорится в сообщении.

Налогоплательщики могут ознакомиться с оформленным актом в личном кабинете на сайте Cabinet.salyk.kg, выбрав в модуле «Переписка с ГНС» раздел «Налоговый контроль».

Налоговая служба в 2022 году запустила систему «Электронный рейдовый налоговый контроль». Это централизованная закрытая автоматизированная система, в которой размещена база данных, необходимая в ходе контрольно-рейдовых мероприятий. В ней хранятся сведения о проведенном рейдовом контроле и рисках, на основе которых принимаются решения о проверке субъектов, подлежащих ей.