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Общество

Минкульт требует не выделять землю на территории археологических памятников

Министр культуры и туризма Азамат Жаманкулов ознакомился в Таласской области с двумя историко-культурными памятниками, которые могут стать туристическими объектами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время поездки выяснилось, что местные жители незаконно строят дома, сажают деревья и возделывают поля вокруг археологического памятника «Кен-Арал», находящегося в ущелье Кумуштак.

«В целях предотвращения подобной противоправной деятельности необходимо провести разъяснительную работу и срочно приостановить выделение земельных участков для строительства домов на территории археологического памятника. Органам местного самоуправления необходимо защитить территорию памятника, запретив любую хозяйственную и строительную работу», — сказал Азамат Жаманкулов.

Министр призвал провести исследования в районе памятника «Кен-Арал», чтобы превратить его в туристический объект.

Также Азамат Жаманкулов посетил мавзолей Арзымат Бая.

«В ближайшее время Бакай-Атинская районная государственная администрация и местные власти рассмотрят возможность возведения ограды вокруг мавзолея с целью развития внутреннего туризма. В связи с этим министерство проведет исследование, подготовит проектную документацию и примет необходимые меры для его сохранности», — сообщает пресс-служба Минкульта.

Напомним, что в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения включены 22 памятника в Бакай-Атинском районе Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166967/
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