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Общество

Не хочу опять оказаться на улице. ВИЧ-позитивная о жизни с инфекцией

Люди с ВИЧ остаются одной из самых уязвимых групп, особенно во время кризиса. По данным исследователей, инфекцией заражаются в основном двумя путями — незащищенный половой акт или совместное использование шприцев с ВИЧ-положительным.

Рассадником заболеваний стали закрытые исправительные учреждения. После освобождения из тюрем мало кто способен начать жить заново.

Наталья (имя изменено) — бывшая заключенная, ей 34 года, у нее двое детей. Женщина рассказала 24.kg, как преодолела алкогольную зависимость и научилась жить с ВИЧ.

Первый брак комом

Она не любит вспоминать о своей жизни в колонии и о том, как туда попала. Была совсем юной, в нужное время никто не поддержал. В колонии женщина много работала, ни с кем не ругалась, мечтала о том, что после освобождения все изменится. Изменилось: вышла замуж, забеременела.

Натальи
Фото Натальи. Женщина не любит вспоминать о своей жизни в колонии и о том, как туда попала
После сдачи очередных анализов врач пригласила ее в кабинет и сказала: «У тебя ВИЧ, это не лечится, ты скоро умрешь. Но если хочешь, попей таблетки».

Муж Натальи отговорил ее принимать таблетки и сказал, что ВИЧ — это сказки, его не существует.

Почти сразу я забеременела вторым ребенком. Муж бросил, тест на ВИЧ снова оказался положительным. Я себя ненавидела. Мне казалось, что жизнь закончилась.

Наталья

Чтобы хоть как-то забыться и отвлечься от проблем, она стала выпивать. Появилась определенная компания собутыльников, а вместе с ней и алкогольная зависимость.

Здоровый ребенок не миф

Кто и когда привел Наталью в фонд «AFEW-Кыргызстан», она уже не помнит. Но там женщину уговорили начать лечение, регулярно принимать препараты, чтобы увеличить шансы родить здорового ребенка.

«Мне сказали, что ВИЧ-позитивная женщина может родить здорового ребенка, если будет принимать лекарства. Но это мало кто знает, и многие не верят», — вспоминает она.

О ВИЧ говорить стыдно, а проверяться не принято, поэтому человек может и не знать о своем статусе. Соответственно, он не лечится и заражаетблизких.

Наталья начала принимать медикаменты, и второй ребенок родился абсолютно здоровым. «Старший сын сейчас тоже в порядке, он принимает специальное лечение, вируса в его крови настолько мало, что на здоровье он больше не влияет», — говорит женщина.

Натальи
Фото Натальи. Она начала принимать медикаменты, и второй ребенок родился абсолютно здоровым

Виновата ли я

С алкогольной зависимостью оказалось справиться не так легко. Наталья во всем винит себя: диагноз сломил ее плюс не проходила боль от предательства бывшего супруга.

«Воспоминания о прошлом заставляли все чаще искать утешение в алкоголе — бросила работу, начала скитаться с детьми по домам подруг, а потом началась пандемия коронавируса», — рассказывает собеседница.

Семья осталась на улице. Детей пришлось временно отдать в приют. Сама женщина скиталась и ночевала, где придется, пока не попала в социальное общежитие.

Новая жизнь

«Когда Наталья к нам попала, стало очевидно, что в первую очередь ей нужна психологическая помощь. Оказавшись сытой и в тепле, получив помощь вместо осуждения, она заговорила о желании продолжить лечение и забрать детей», — рассказывает директор социального общежития Эркин Мусаев.

Психолог помогла выбраться из депрессии, вместе с социальным работником собрали все документы и забрали детей из приюта.

Cегодня женщина не пьет, регулярно принимает АРВ-терапию для лечения вирусных инфекций, ищет работу.

«Затяжной кризис коронавируса стал очередным испытанием для меня. Сейчас я с детьми вместе живу в социальном общежитии для ВИЧ-позитивных людей. Это небольшой двухэтажный дом, где есть возможность привести в порядок свою жизнь и получить помощь специалистов», — говорит Наталья.

Счастье длилось недолго

Но международный грант, на который существует общежитие, заканчивается уже в ноябре. Если государство его не поддержит, то постояльцам придется идти на улицу.

Наталья боится даже думать об этом: если общежитие закроется, она останется без крыши над головой, а двое ее детей вновь вернутся в приют.

Постояльцам общежития и раньше жилось тяжело, теперь же этой группе людей будет трудно восстановиться. Это долгий процесс, и без поддержки не справиться.

Натальи
Фото Натальи. Муж Натальи отговорил ее принимать таблетки и сказал, что ВИЧ — это сказки

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Наталье повезло, что она оказалась в социальном общежитии. Но сможет ли она остаться здесь еще — под большим вопросом. Женщина боится, что, оказавшись на улице, вновь сорвется, начнет пить.

Подобных историй в Кыргызстане сотни, если не тысячи. Заканчиваются они обычно печально: дети попадают в детский дом, а женщины остаются без лечения, без работы, без поддержки... и живут недолго.

В прошлом году мэрия столицы объявила, что встала в одну строчку с самыми передовыми городами мира, подписав Парижскую декларацию и взяв на себя тем самым обязательства покончить с эпидемией ВИЧ/СПИДа в Бишкеке к 2030-му.

Поначалу работа велась активно. Но потом началась пандемия коронавируса, весь процесс приостановили, и ВИЧ-позитивные люди вновь остались один на один с проблемой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166298/
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