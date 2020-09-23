Взысканные с газеты «Азия Ньюс» деньги глава МВД направит в детский дом

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев переведет 300 тысяч сомов, взысканные с газеты «Азия Ньюс», в Краснореченский детский дом. Об этом 24.kg сообщил адвокат министра Мирлан Насыров.

«Как известно, Кашкар Джунушалиев обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, а также деловой репутации к общественно-политической газете «Азия Ньюс». Решением Октябрьского районного суда столицы исковое заявление удовлетворено частично. Кроме этого, сегодня постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда вынесено постановление оставить в силе решение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 26 февраля 2020 года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», — рассказал Мирлан Насыров.

Изначально Кашкар Джунушалиев оценил свои честь и достоинство в 5 миллионов сомов. Напомним, что главе МВД не понравились коллаж и статья. Он заявил, что информация в ней недостоверна. Суд обязал издание «Азия Ньюс» дать опровержение.