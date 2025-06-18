В парламенте интересуются, в розыске ли Кашкар Джунушалиев и когда его накажут

На заседании Жогорку Кенеша депутаты Камила Талиева и Кундузбек Сулайманов поинтересовались у замглавы МВД Нурбека Абдиева о местонахождении бывшего министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.

«Был министр Джунушалиев. Он в розыске? Где он? Опумбаев где? (Орозбек Опумбаев — бывший глава ГКНБ. — Прим. ред.). Говорили, что его тоже нет, но его видели в суде. Дайте информацию по ним. Или, как в поговорке, «ворон ворону глаз не выклюет»? Вы защищаете бывшего министра? Джунушалиев в розыске или все еще живет в стране?» — спросила Камила Талиева.

Она отметила, что министры после вступления в должность дают клятву о том, что если нарушат законы, то будут нести ответственность. Но потом сбегают. «Они должны быть беспощадно наказаны. Человек, который руководил МВД, не получил никакого наказания», — возмутилась нардеп.

Ее поддержал коллега Кундузбек Сулайманов и потребовал дать протокольное поручение по привлечению к ответственности Кашкара Джунушалиева.

Нурбек Абдиев не стал комментировать обращения народных избранников.

На заседании депутаты во втором чтении рассмотрели законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Оновными задачами документа являются устранение правовых пробелов в части регламентации специальных следственных действий в отношении разыскиваемых лиц по уголовным делам, находящимся в производстве суда и следствие по которым приостановлено.

Напомним, после беспорядков в Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября 2020 года возбуждено уголовное дело. Экс-главы ГКНБ и МВД Орозбек Опумбаев и Кашкар Джунушалиев покинули свои места и бросили личный состав. Сообщалось, что обоих объявили в розыск, но у следствия нет данных, где они могут быть. Позже в интервью СМИ Курманкул Зулушев говорил, что местонахождение двух чиновников установлено. Однако где они находятся, глава надзорного органа не сказал.