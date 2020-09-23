Застрявших на российской границе кыргызстанцев вывезут завтра

Казахстан предоставил зеленый коридор для транзитного проезда кыргызстанцев из России. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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По ее данным, сейчас сотрудник посольства КР в РФ организовывает проезд кыргызстанцев из Башкортостана в Соль-Илецк для дальнейшего пересечения российско-казахской границы.

«После прохождения границы граждан Кыргызстана разместят по автобусам для следования в сторону казахско-кыргызской границы. Из-за большого числа желающих выехать перевозить их будут в два этапа днем 24 и 25 сентября», — проинформировали в ведомстве.

В МИД подчеркивают, что акция является разовой, российско-казахская граница остается закрытой для самостоятельного и произвольного пересечения отдельными гражданами КР.

Напомним, что на российско-казахской госгранице находятся более 3 тысяч 200 кыргызстанцев.