Сепарация от родителей, или Как стать взрослым. Пять советов психолога

Психологи утверждают, что полноценную сепарацию от родителей проходят лишь единицы. Даже если физически вы живете в другом городе и практически не общаетесь с матерью и отцом, вполне возможно, что эмоционально вы так и не отделились и продолжаете искать поддержки и одобрения у родителя, не беря ответственность за свою жизнь и эмоции.

Ксения Ермолова, эксперт по личностной эффективности, делится с читателями 24.kg советами о том, как по-настоящему стать взрослым и отделиться от родителей.

«Шеф раздражает, жена достала, ничего не радует, депрессия, не знаете, чем заниматься в жизни... Эти и другие симптомы могут свидетельствовать, что отделение от родителей так и не произошло на психологическом уровне», — говорит специалист.

— Когда стоит отделяться от родителей, решать вопрос собственного жилья?

— Народная мудрость гласит — две хозяйки не уживутся на одной кухне, даже если эти хозяйки мать и дочь. В нашей постсоветской коммунальной эпохе и в азиатской культуре это практически крамольные вещи — хотеть жить отдельно от родителей. Об установку «что люди скажут» разбилась уже не одна семейная лодка, и «война престолов» — это детские сказки по сравнению с тем, что разворачивается в побоищах между невестками и свекровями на одной жилплощади.

Если вам уже 18 лет, начинайте подумывать о том, как вы будете жить отдельно от родителей и строить свою собственную семью. Ксения Ермолова

В основе отделения и настоящей взрослости лежит умение нести полную ответственность за себя, и первое — это обеспечить себе отдельный кров и быт. Без этого никак, даже если вы пока холостой, будет очень сложно найти свою половинку, если рядом всегда заботливая мать, которая часто маскирует тотальный контроль под заботу и делает все, чтобы ее ребенок удовлетворял эмоциональные потребности.

— Можно ли принимать финансовую помощь от родителей и оставаться независимым от их влияния?

— Несите за себя ответственность с материальной точки зрения. Для многих родителей финансы становятся отличным рычагом управления их взрослых детей. Не жалуйтесь потом на то, что мама всюду лезет и сует свой нос и за ней последнее слово, куда вы в отпуск поедете или на какую секцию отдадите детей. Кто «банкует», тот и музыку заказывает.

Можно иногда принимать помощь родителей, если это от чистого сердца. Но старайтесь всегда рассчитывать только на свои силы, ведь родители не вечные.

— Как правильно выстраивать отношения с родителями, чтобы не чувствовать созависимость?

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— Время, когда родители могли вас полностью контролировать, прошло. И если вам попалась созависимая мама, и вы жили ее жизнь, а не свою, отделение будет не простым, а со спецэффектами. «Не того мужа выбрала, где ты его откопала?», «Не на ту работу устроился, что это за профессия такая?». Упреков, что вы не так живете, будет много. А «не так» — это как не надо маме, ваши желания и предпочтения здесь не учитываются.

Здесь вам решать, жить свою жизнь, отстаивать свои права, принимать решение на том простом основании, что вы уже взрослый и сами несете ответственность за свою жизнь и за своих детей в частности, а ей они только внуки. Ксения Ермолова

Принимать формат общения, который устроит в первую очередь вас и вашу половину, а потом уже маму. Но кто-то выбирает стареть с мамой, а потом время упущено и «поздно пить боржоми».

— Бывает, сложно оставить пожилых родителей... Как справиться с чувством вины?

Если для родителей вы выполняли психологическую роль, утешали, поддерживали, то вас так просто не отпустят. Начнутся обвинения: «я тебе всю жизнь отдала, а ты неблагодарный». Манипуляция болячками, настраивание против вас соседей и родственников — настоящая облава с целью вас приструнить.

Вы можете обрести семейное счастье, даже если у ваших родственников его не было, но при условии работы над собой и своими установками. Ксения Ермолова

Может быть открытая агрессия против вашего нынешнего супруга и обвинение его во всех смертных грехах. Если вы осознанно выбрали жену или мужа, и это любовь, то поначалу у вас будет жуткое желание доказать маме, как она неправа, что ваша половинка хороший человек... Но маме не это надо. А чтобы ребенок вернулся к ней под контроль, развелся и своих деток сдал на попечение бабушки. Надо же как-то затыкать свои внутренние дыры, замуж поздно, а внуки очень разнообразят досуг. Идти против родового сценария сложно, но можно.

— Как принять то хорошее, что дали родители, и отделиться по-хорошему, без жестких мер?

— Если родители у вас были не ахти и особого тепла, любви и ласки вам не дали, вполне возможно, что вы сильно на них в обиде. Фишка в том, что даже если вы их в глаза не видели, вы не отделились и теперь у каждого встречного будете требовать эту любовь. Женившись, начинаются скандалы, неудачные браки и отношения. Даже если вам кажется, что «вот, я уж точно от мамы сепарировался; живу в другом городе; я выстроил с ней границы» — это не так.

Вы не приняли и не прожили то хорошее, что вам дала мама, и не отгоревали то, что не дала. Теперь вы пытаетесь выбить это тепло и любовь с окружающих.

Они вам уж точно ничего не должны, по крайней мере, не безусловную родительскую любовь. Важно быть честным с собой, пойти в ту травму детства лучше с проводником, чтобы не так больно было, и прожить тот факт, что родители вас не любили не потому, что вы плохой, а потому, что они не умели любить и их не научили. Тогда приходит понимание, что никто не виноват.