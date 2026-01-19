18:00
Общество

В Кыргызстане неплательщиков алиментов начнут сажать

В Кыргызстане начнут сажать родителей, уклоняющихся от содержания своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщила заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Она представила депутатам поправки в некоторые законодательные акты КР в сфере исполнительного производства. В законопроекте прописаны не только права и обязанности частных судебных исполнителей, их ответственность и основы деятельности, но и содержатся нормы, касающиеся неисполнения алиментного соглашения или судебного акта по уплате алиментов.

Отмечается, что при неисполнении алиментного соглашения или судебного акта по уплате алиментов судебный исполнитель составляет и направляет протокол в суд в соответствии с Кодексом о правонарушениях, а при задолженности за 12 месяцев — передает материалы в органы внутренних дел.

По словам замгенпрокурора:

  • при задолженности за три месяца применяется арест на трое суток;
  • при повторном совершении правонарушения в течение года — арест на семь суток;
  • при неуплате задолженности за 12 месяцев — общественные работы от 100 до 200 часов или лишение свободы на срок до одного года;
  • сокрытие, занижение размера своей заработной платы и доходов, а также уклонение от трудоустройства по судебному решению и по постановлению судебного исполнителя наказываются штрафом в 100 тысяч сомов или лишением свободы до трех лет.

Некоторые депутаты высказались за строгое наказание родителей, уклоняющихся от выплаты алиментов. Дастан Бекешев предложил отменить алименты и платить детям пособие от государства, но при этом заставлять работать на государство того родителя, который бросил детей и уклоняется от их содержания.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358424/
просмотров: 480
