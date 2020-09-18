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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 21 факт подвоза избирателей для смены адреса по форме № 2 проверят

В Едином реестре преступлений и проступков для проведения досудебного производства зарегистрирован 21 материал из СМИ по фактам массового подвоза избирателей для смены адреса по форме № 2. Органами внутренних дел ведется следствие, сообщает Генеральная прокуратура.

В надзорном органе напоминают, что статья 15 Конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» предусматривает, что каждый избиратель с момента ознакомления со списком избирателей, но не позднее 15 календарных дней до дня голосования, вправе заявить о намерении голосовать по избирательному адресу путем подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию заявления установленного образца с приложением копии паспорта гражданина Кыргызской Республики (а для лиц, проживающих или находящихся за пределами страны, — копия паспорта (ID-карта) или копия общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики, служебного или дипломатического паспорта) и при этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

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«В последнее время в преддверии парламентских выборов в интернет-ресурсах, отдельных социальных сетях, а также в сообщениях граждан распространяются сведения о массовой смене гражданами избирательного адреса по форме № 2. В некоторых случаях, возможно, такая смена избирательного адреса сопровождается путем массового подвоза к новым избирательным участкам, фальсификации документов и подкупа голосов избирателей. Уголовный кодекс КР предусматривает ответственность за подкуп голосов избирателей, в том числе за распространение денежных средств, вручение материальных ценностей или способствование в получении какой-либо должности или иных благ в период проведения выборов в виде штрафа от 180 тысяч до 220 тысяч сомов для физических лиц, и для кандидата в депутаты Жогорку Кенеша, а равно супруги (супруги), близких родственников кандидата и уполномоченных представителей, доверенных лиц — от 220 тысяч до 260 тысяч сомов либо лишение свободы до двух лет шести месяцев», — говорится в сообщении.

Никто не вправе принудить либо заставить граждан участвовать либо не принимать участие в выборах и голосовании.

Голосование организовано таким образом, чтобы обеспечить тайну голосования и один из основных принципов выборов «один избиратель — один голос». Кому отдать свой голос, каждый решает самостоятельно. В этой связи Генеральная прокуратура обращается к избирателям и другим участникам избирательного процесса строго соблюдать требования закона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165679/
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